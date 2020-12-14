تراند اليوم : كيف تلتزم بنظام غذائي صحي ؟

وضع مختصين في مجال التغذية استراتيجيات تساعد على اختيار الطعام الصحي ،وكيفية التعامل معه، وكذلك الالتزام به وبكل تفاصيله حتى وإن كانت بسيطة مثل التحول من العلكة السكرية إلى الخالية من السكر.

فيجد الكثير منا صعوبة في الإلتزام بالغذاء الصحي، فقدم المختصون نصائح وحلول لكيفية التعامل مع النظام الغذائي.

الملل من المكسرات كأطعمة خفيفة (Snack): يمكن التنويع ببدائل أخرى كشرائح الفاكهة المجمدة مثل المانجو أو الخوخ، حيث يمكن وضعها داخل الحقيبة وحملها إلى العمل وستظل محتفظة ببرودتها، وهناك بعض الأفكار لتغيير المذاق مثل إضافة البهار «الحريف» إلى تلك الفواكه وله فائدة كبيرة في تحسين عملية الأيض لأنه يساعد الجسم على التعامل مع السكر الذي تحتوي عليه الفاكهة.

عدم توافر الوقت الكافي لتناول الإفطار: تقول كيري جلاسمان اختصاصية التغذية: إن هذا ما يقوله المراجعون باستمرار، وبما أن الإفطار وجبة مهمة لبداية يوم جيد فيجب على الشخص أن يفعل ما بوسعه لتناولها قبل خروجه، كأن يحدث تداخلاً بين أوقات تحضير نفسه للخروج وتحضير إفطاره أي أن يعمل بهما بالوقت نفسه، ليجد أن الوجبة الصباحية أصبحت جاهزة مع انتهائه من ارتداء ملابسه للخروج، فالإنسان أحياناً مضطر للقيام بمهام متعددة في آن واحد، ويمكن أيضاً تحضير الطعام منذ الليل إذا كان من النوع الذي يؤكل بارداً أو يمكن إعادة تسخينه.

صعوبة تناول الأسماك وبعض الأطعمة الصحية الأخرى طوال الوقت: القيام ببعض التعديلات بالأغذية لتوفير الوقت عند تحضيرها لا يضر، فبعض الخضروات المجمدة لديها فوائد غذائية ،لأن تجميدها يتم في ذروة موسم إنتاجها، وكذلك تحضير الفاصوليا، وتحويل اللوز إلى حليب اللوز.

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الرغبة في تناول السكريات بالليل: تقول كيري: «كثيراً ما يشتكي المراجعون من الرغبة التي تنتابهم في تناول طعام سكري بعد وجبة العشاء، لذلك أنصحهم بمراجعة نظامهم الغذائي خلال النهار والذي ربما يفتقر إلى البروتين»، وتضيف قائلة إنها تنصحهم بإشباع تلك الرغبة بتناول بعض أنواع أعشاب الشاي ذات المذاق الحلو.

التكاسل أو عدم وجود الوقت الكافي لتحضير وجبة عشاء صحية: تفيد الثلاجة في هذه الحالة، حيث يمكن تحضير أطعمة مختلفة تصلح للعشاء وحفظها بالثلاجة لعدة أيام، مثل الحساء، والأطعمة البروتينية والنباتية، والحبوب؛ ويتم تقسيمها إلى كميات مناسبة قبل حفظها.

الملل من الأطعمة الصحية قليلة الدهون: تقول كيري إنها ليست من مشجعي مقاطعة الدهون نهائياً ،لأنها تضفي نكهة إلى الطعام وتشعر بالرضا الغذائي؛ كما أن الدهون مثل الكتان وزيت الزيتون وزيت جوز الهند لديها فوائد صحية، أما الأعشاب والتوابل بالإضافة إلى تنقيه الطعام، فإنها تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف ولا تحتوي على الصوديوم الذي يزيد من ارتفاع ضغط الدم.

كيفية معرفة هل النظام الغذائي يحتوي على بروتين كاف أم لا: كثير من الناس لا يستطيع تحديد ما إذا كان يتناول القدر الكافي من البروتين أم لا، وهو أمر يعتمد على حجم الجسم ونوع النشاط البدني الذي يقوم به الشخص، وقياساً على شخص متوسط فإنه يحتاج إلى ملء اليد من البروتين الصافي لكل وجبة - إذا كان الشخص يتناول 3- 4 وجبات باليوم، وهو يعادل تقريباً (لكل وجبة): بيضة واحدة، و ½ عبوة تونا، و½ عبوة فاصوليا، وقطعة صغيرة من صدور الدجاج أو السمك؛ وهو معيار عشوائي ولكنه يعطي صورة عامة ويقرب الفكرة، وإذا كان الشخص ضخم الجسم ،يمكنه رفع الكمية إلى الضعف، ويفضل تقليل البروتين الحيواني واستبداله بالنباتي كأن تكون إحدى الوجبات نباتية بالكامل.