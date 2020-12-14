تراند اليوم : كرات اللحم بالبابريكا والأعشاب

ضعي اللحمة المفرومة في جاط اضيفي ثلث كمية البصل، الاعشاب، البابريكا، الكعك المطحون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. اخلطي المقادير جيداً وقسميها الى 15 دائرة صغيرة.

ادهني المقلاة بملعقة كبيرة من الزيت. ضعي كريات اللحم واشويها حتى تحمر مع التقليب المستمر.

أزيلي كريات اللحم عندما تتلون وضعيها جانباً.

ضعي في المقلاة نفسها (التي حضرت فيها اللحمة) الفليفلة الخضراء والحمراء، البصل واطبخيها حتى تذبل قليلاً. اضيفي البندورة، الثوم، الفاصوليا المسلوقة والمطيبات.

عند تكون الماء من البندورة، أضيفي كريات اللحم واتركيها حتى الغليان. غطي المقلاة وضعيها في الفرن ساعة من الوقت.

قدمي طبقك الشهي مزيناً بأوراق الحبق.