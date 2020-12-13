الاكثر متابعة اليوم - شبيهة هيفا وهبي تساند فلسطين – صورة

بعد تطبيع عدد كبير من الدول مع الكيان الصهيوني التي أصابت الكثير من الدول العربية، خرج الكثير من المشاهير العرب لإنتقاد الدول التي أقرت التعاون مع الكيان الصهيوني، فيما التزم البعض الأخر الصمت خوفا على مصالحه.

شبيهة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، الجزائرية الشهيرة بلقب (جاد وهبي)، خرجت عن صمتها، وإنتقدت الدول التي طبعت مؤخرا مع إسرائيل، وإعتبرته خيانة للإسلام.

جاد قالت أنها تفتخر ببلدها الجزائر، وتساند فلسطين الى الأبد، وأهدت فوز صديقها بطل الفنون القتالية, اسلام جبايلي للشعب الفلسطيني، بعد فوزه في مباراة قتالية في تايلند.