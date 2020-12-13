منوعات

الاكثر متابعة اليوم - شبيهة هيفا وهبي تساند فلسطين – صورة

0 نشر
Dina Hussein 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

بعد تطبيع عدد كبير من الدول مع الكيان الصهيوني التي أصابت الكثير من الدول العربية، خرج الكثير من المشاهير العرب لإنتقاد الدول التي أقرت التعاون مع الكيان الصهيوني، فيما التزم البعض الأخر الصمت خوفا على مصالحه.

شبيهة النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، الجزائرية الشهيرة بلقب (جاد وهبي)، خرجت عن صمتها، وإنتقدت الدول التي طبعت مؤخرا مع إسرائيل، وإعتبرته خيانة للإسلام.

جاد قالت أنها تفتخر ببلدها الجزائر، وتساند فلسطين الى الأبد، وأهدت فوز صديقها بطل الفنون القتالية, اسلام جبايلي للشعب الفلسطيني، بعد فوزه في مباراة قتالية في تايلند.

ما نشرته شبيهة هيفا
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"