تراند اليوم : الفيديوهات الإباحية مع خالد يوسف تلاحق شيما الحاج.. ما حدث صادم وجعلها تغير اسمها

تم نشره الأحد 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 08:46 مساءً

الخليج 365 :- يبدو أن أزمة المقاطع الإباحية مع المخرج خالد يوسف، التي تداولها النشطاء مؤخرا لا تزال تلاحق الفنانة شيما الحاج رغم انتهاء الأزمة وإطلاق سراحها هي وصديقتها النجمة منى فاروق، حيث يتهرب منها أصدقائها والعديد من الفنانين الذين تصور معهم أعمال جديدة.

وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام مصرية أن كواليس مسلسل “سكن البنات”، تشهد في الوقت الحالي حالة من الاحتقان بين الفنانتين منة فضالي وشيما الحاج، حيث تتجاهل الأولى وجود الفنانة “شيما” خلال التصوير، نتيجة الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

صحيفة “صحف محلية” نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن منة فضالي، ترفض في الوقت الحالي التواجد في الأماكن التي تتواجد فيها “شيما”، بالاضافة الى ذلك تغيبت عن حفل عيد ميلادها الأخير الذي احتفلت به في وقت متأخر خلال تصوير العمل.

وتواصل النجمة شيما الحاج، تصوير مسلسلها الجديد “سكن البنات”، الذي لاقى إشادات من الجمهور والنقاد حول فكرته الأساسية.

وغيّرت الفنانة شيما الحاج، اسمها الفني، إلى شيماء يونس، الذي ظهر على التتر لأول مرة. بعد ما تم تغييره إثر الفيديوهات الفاضحة التي انتشرت لها في الآونة الأخيرة.