تراند اليوم : طبق رول اللحم المحشي

خاص / الخليج 365

1. في طبق عميق ضعي اللحم، الملح، الفلفل، البهار والكزبرة، قلبي اللحم بأطراف أصابعك إلى أن يتجانس اللحم مع البهارات جيدا. خذي ثلث كمية خليط اللحم وضعي في طبق عميق.

2. أضيفي الجوز، الثوم، البقدونس، الريحان، الأوريجانو والشطة، قلبي اللحم مع بقية المواد لتختلط وتحصلي على عجينة متماسكة. شكلي العجينة إلى اسطوانة متناسقة.

3. أحضري قطعة من ورق الزبدة. ضعي عدة قطرات من الزيت على قطعة الورق وادهنيها بها.

4. ضعي كمية اللحم التي بدون بقدونس على قطعة الورق. شكلي اللحم على شكل مستطيل متوسط الحجم. ضعي اسطوانة اللحم بالبقدونس في وسط المستطيل ولفي مستطيل اللحم عليها واضغطي عليها لتتماسك وتحصلي على اسطوانة من اللحم متناسقة ومتماسكة.

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5. في مقلاة واسعة ضعي زيت الزيتون وضعي المقلاة على نار متوسطة ليسخن الزيت تماما.

6. ضعي اسطوانة اللحم أو رول اللحم في المقلاة. انتظري لعدة دقائق إلى أن يجف القاع ثم إقلبي على الجهة الثانية وانتظري لعدة دقائق. استمري في تقليب رول اللحم المحشي على النار لمدة ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة إلى أن ينضج تماما ويصبح لونه ذهبي من جميع الجهات.

7. دعي رول اللحم المحشي ليبرد لعدة دقائق ثم قطعي إلى شرائح متوسطة الحجم وقدمي.