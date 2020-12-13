تراند اليوم : الكرنب يسهل الهضم ويقوي الأسنان والعظام

كشفت أحدث الدراسات الفرنسية التي قام بها فريق من خبراء التغذية الفرنسية أن الملفوف الصيني "الكرنب" من الألياف الغذائية الضرورية لعملية الهضم السليم للمواد الغذائية لاحتوائه على اثنين من أهم المعادن "الكالسيوم" و"البوتاسيوم" اللذان ينظمان مستويات ضغط الدم والحفاظ على مستوى السكر في الدم ويخفف التوتر والإجهاد والقلق.

وأوضحت الدراسة أن الكرنب يبقى العظام والأسنان قوية بسبب الكالسيوم وفيتامين k الذي يمنع النزيف ويقوى العضلات والأعصاب.

وأفادت الدراسة بأن الملفوف الصيني مثل العديد من الخضروات الورقية الخضراء غنى بمواد مضادة للأكسدة فكوب واحد فقط يعطى ما يقرب من 50% من متطلبات الاستهلاك اليومي من فيتاميني "أ" و"سي" كما أنه يحتوى على "بيتا كاروتين" الذي يقي من فقدان الرؤية والضمور البقعى.

ونصحت الدراسة بتناول الكرنب سواء في السلطة أو في الطهي مع اللحمة والخضار أو شربه بعد الغلي.