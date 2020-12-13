تراند اليوم : التمارين الرياضية تقي من سرطان الثدي

لندن / الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن خمس ساعات أسبوعيًا من التمارين الرياضية الشديدة يمكن أن تسبب انخفاضًا في مستوى هرموني الاستروجين والبروجيسترون بنسبة 20 %.

وبحسب الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ممارسة النشاط البدني يعد إجراء وقائيا واعدا يحمي من الإصابة بسرطان الثدي ليس فقط لأنه يساعد في السيطرة على الوزن وإنما أيضا لأن ممارسة الرياضة تقلل من مستويات هرمون الاستروجين.

وأشارت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة لساعة واحدة فقط يوميا مثل الرقص البطئ أو الأعمال المنزلية الخفيفة لا تساعد كثيرا بهذا الشأن.

وأوضحت الدراسة أن السيدات فقط اللائي مارسن الرياضات القوية على الأقل لخمس مرات أسبوعيا أو أكثر هن من يحظين بحماية كبيرة من هذا المرض، إلا أن النشاط المكثف المعتدل ربما يقدم فائدة أقرب إلى الرياضات القوية.