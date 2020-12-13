تراند اليوم : دراسة: الليمون يمنع الحمل ويؤخر الدورة الشهرية

وكالات/ المشرق

هناك مقولات قديمة لجداتنا نغفل عنها و نعتبرها من الأشياء التي عفا عليها الزمن و لكن نعود مرة أخرى لنكتشف صحتها فمثلاً كنا نسمع من جداتنا تحذير بعدم شرب الليمون بكثرة قبل أيام الدورة الشهرية و كنا نسمع وصفات كثيرة بالليمون لمنع الحمل طبيعياً بدون استخدام وسائل منع الحمل الحديثة التي لم تكن موجودة وقتها، و لهذا يسعدنا عزيزتي أن نخبرك عن حقيقة أن الليمون يمنع الحمل و يؤخر الدورة الشهرية.

يستخدم الليمون منذ القدم لتأخير الدورة الشهرية و لعل بعض من السيدات نجدها مستمرة على هذه الوصفة خلال شهر رمضان لتأخير ميعاد الدورة الشهرية طبيعياً بشرب عصير الليمون يومياً على الريق قبل ميعاد الدورة و خلال أيامها و قد ثبت فعالية هذه الطريقة بتطبيقها على العديد من السيدات فقد ساعد عصير الليمون على تأخير الدورة و تقليل كمية الدم بشكل كبير.

و قد ثبتت دراسات من علماء استراليون أن مسح منطقة المهبل بعصير الليمون المركز قبل العلاقة الزوجية بنصف ساعة تعمل على منع حدوث الحمل فعصير الليمون يعمل على قتل الحيوانات المنوية كما أنه مطهر للمهبل من أي ميكروبات عالقة به و يمنع انتقال الفيروسات المختلفة للرحم ، ويعتبرونها وسيلة رخيصة فعالة لمنع الحمل و ضمان نظافة منطقة المهبل من أى فيروسات .

و لكن هذه الدراسات قد شكك في صحتها بعض العلماء ووضعت قيد التحدي لإثبات صحتها لأن قد تم التحذير من مضاعفات جانبية قد تحدث نتيجة لزيادة نسبة الحامض في منطقة المهبل.

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