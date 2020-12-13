تراند اليوم : محاكمة سعودي اختلس ثروة قدرها 2.6 بليون ريال

أحالت جهات مختصة مواطناً سعودياً إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بتهمة اختلاس «ثروة» قدرها بليونين و600 مليون ريال من الحسابات المصرفية لموكله، عبر وكالة شرعية صادرة من إحدى كتابات العدل في وقت سابق.

وكشفت مصادر لصحيفة «الحياة» أن المتهم مثل أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة، إذ تم الاستماع إلى أقواله، ومواجهته بعدد من الأدلة التي تثبت تورطه في اختلاس المبلغ الكبير، قبل أن يدلي بالأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وجاءت تلك التطورات بعد أن أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة قبل أشهر القبض على مواطن خمسيني اختلس بليونين و600 مليون ريال بعد متابعة أمنية دقيقة للمتهم قبل الإيقاع به، وكشف حينها المتحدثُ باسم شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي في بيان رسمي، أن «شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة العاصمة المقدسة تمكنت من ضبط مواطن في العقد الخامس، متهماً بقضية اختلاس مبلغ بليونين و600 مليون ريال».

وأشارتً الشرطة المواطن المتهم بالاختلاس استخدم الوكالة الشرعية التي بحوزته لاختلاس الأموال، مؤكداً أنه تم توقيفه وإحالته إلى جهة الاختصاص.