شاهد : السيسي يفاجئ عروسين يوم "الصبحية" بهدية غير متوقعة !

فاجأ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، عروسين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، شمال سيناء، بهدية غير متوقعة في ثاني أيام زواجهما، يوم "الصبحية".

وأمر الرئيس السيسي بتلبية طلب العروسين سيدة ميزار وأيمن رمضان، لتوفير مسكن خاص لهما بالعريش، الأمر الذي صدم العروس التي لم تتوقع أن يصل صوتها بهذه السرعة للرئيس المصري وأن يستجاب طلبها. وفق روسيا اليوم

وقالت سيدة ميزار إن حفل زفافها كان مساء الخميس، وهي تعيش فرحة لا توصف باستجابة السيسي وتوفير شقة لهما في الصباحية، مشيرة إلى أنها وُلدت فاقدة لنعمة البصر، ولها 3 شقيقات مثلها فاقدات لنعمة البصر أيضا.