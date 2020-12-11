تراند اليوم : 12 مهارة اتصال أساسية لن تتعلمها في أي مدرسة

غزة- الخليج 365:

نتعلم في بداية حياتنا الدراسية مهارات اتصال أساسية مثل القراءة والكتابة واللغات والنطق السليم، لكن علم ومهارات الاتصال أكبر من تلك الأمور بكثير ويصعب أن تتعلمها في المدارس.

ويقول الكاتب ومدرب الموارد البشرية فيكتور انجي في مقال على موقع «لايف هاك» إن الغرض من مهارات الاتصال هو بناء وتطوير علاقات مع الآخرين على مستوى عاطفي.

وسرد انجي 12 مهارة اتصال قال إنه لا توجد مدرسة في العالم يمكن أن تعلمها في مناهجها الدراسية وهي كالتالي:

1 ـ إظهار التعاطف، بأن تتواجد مع الناس في مشاكلهم وتشعر بما يشعرون وأن تعرض عليهم المساعدة إذا استطعت.

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2 ـ حل الخلافات، بأن تبادر إلى التركيز على حل المشكلات من دون أن تقودك العواطف لأن مشاعرك هي التي ستتحكم فيك في هذه اللحظة وليس العقل.

3 ـ طرح أسئلة مهمة وذات قيمة، لأن هذا النوع من الأسئلة سيتيح لك تلقي إجابات مفيدة. واحرص ألا تكون الإجابة على أسئلتك بنعم أو لا.

4 ـ التفاوض بكفاءة، بأن تكون جازماً، ولديك العديد من الخيارات، وحريص على تحقيق مكاسب.

5 ـ الاستماع الاستباقي، بأن تنصت إلى الآخرين كأنهم أهم أشخاص في الدنيا في هذه اللحظة.

6 ـ لغة الجسد، بأن تعتمد على الأساسيات الثلاثة للغة جسد جيدة، وهي الابتسامة وتواصل العيون والمصافحة.

7 ـ المختصر المفيد، بأن تحاول اختصار كل ما تريد أن تقوله في جملة واحدة.

8 ـ إلهام الآخرين بالأفكار، بأن تطرح عليهم أفكاراً فريدة وقادرة على تحفيزهم.

9 ـ تسليط الضوء على محاسن الآخرين، بالبحث عن الخصال الجيدة فيهم وإبلاغهم بها.

10 ـ الحديث بثقة في المناسبات العامة، ومن السهل القيام بذلك إذا فكرت في الشخص أو الأشخاص الذين يحتاجون لسماع رسالتك بين الجمهور.

11 ـ القيادة المميزة، ويحدث ذلك بالحرص الدائم على تلبية احتياجات من تتحمل مسؤوليتهم.

12ـ بناء المصداقية والثقة، يحدث ذلك بالواقعية والحرص على أن تكون نفسك لا شخص آخر.