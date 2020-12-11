تراند اليوم : هنا- تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2018 sscr2018 اسماء اوائل الثانوية في السودان

تعرف على نتيجتك فورا في الثانوية السودانية مباشرة من خلال استخراج كشف الدرجات نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية للعام 2018.

تفاصيل نتيجة الشهادة السودانية 2018

نتيجة الشهادة السودانية للعام 2013م..نسبة النجاح بلغت 69.6 % لللقسم الأكاديمي .و 43.3 % للقسم الفنى في حين بلغت في قسم الشهادة الأهليةوالقراءات بلغ 85 %.

أعلنت وزارة التربية والتعليم ظهر السبت بقاعة برج الاتصالات نتيجة إمتحانات الشهادة السودانية للعام 2013م التي جلس لها 422674 طالبا وطالبة في 2944 مركزا حيث بلغت نسبة النجاح 69.6% لللقسم الأكاديمي .و 43.3% للقسم الفنى في حين بلغت في قسم الشهادة الأهليةوالقراءات بلغ 85% .

وقالت الأستاذة سعاد عبدالرازق وزيرة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي أن مجلس امتحانات السودان قد أجاز نتيجة الشهادة السودانية للعام 2013م بعد عرضها على السيد رئيس الجمهورية.

وأشادت الوزيرة بالدور المتعاظم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين والمعلمات والآباء واللجان الشعبية لجهدهم ومساعدتهم في إخراج هذه النتيجة بالصورة المطلوبة.

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وأحزر الطالب أحمد منصور محمد من مدرسة الشيخ مصطفى الأمين النموذجية بنين بالخرطوم المركز الاول بنسبة 96.9% والطالبة علا كمال محمد الحسن من مدرسة القبس الخاصة بنات بورتسودان بنسبة 96.9% مشترك .

وبلغ عدد الطلاب الأوائل من ولاية الخرطوم 91 طالب وطالبة والجزيرة 7 طالبة وطالبا وولاية البحر الأحمر 4 والنيل الأبيض 4 طلاب وشمال كردفان 3 والقضارف 2 ونهر النيل طالب واحد وكسلا طالب واحد ، والولاية لشمالية طالب واحد ، أما الطلاب خارج السودان فطالب واحد كذلك.

وبلغ عدد الأوائل في المدارس الحكومية 82 طالبا و طالبة فيما بلغ الاوائل فى المدارس الخاصة 33 طالباً وطالبة.

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وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 5 يوليو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد انتهت المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

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وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2018

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .

ألف مبروك لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 2018