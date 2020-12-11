تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة 2018 في مصر .. علمي وأدبي برقم الجلوس

إعتمدت نتيجة الثانوية العامة في مصر للعام الدراسي 2018 اليوم بنسبة نجاح بلغت 74%، جاء ذلك بعد ترقب حثيث من قبل طلبة وطالبات الثانوية العامة، الذين عبروا عن قلقهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل إعلان النتيجة بسبب تأخرها، ليخرج مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم المصريةن مؤكدا أن تأخر الإعلان عن النتيجة يأتي بسبب تحري الدقة والموضوعية في تصحيح وتدقيق ورصد إختبارات الطلبة الطالبات، علماً أن عملية رصد الدرجات على الحاسب الآلي تأخذ وقتا ما بين يومين إلى ثلاث أيام .

وكانت مصادر ذكرت أن نسبة النجاح هذا العام، إنخفت عن العام الماضي، خصوصاً في الفرع العلمي، مع إرتفاع طفيف بنسبة نجاح الأدبي، قبل أن يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمر الإعلان عن النتائج، بعد إنتهاء لجان التصحيح من تصحيح وتدقيق إختبارات الثانوية العامة، وإعتمادها من قبله والسماح بنشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليمن ومواقع التعليم الأخرى التي أتاحت لطلبة الثانوية العامة خدمة الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والإسم .

وحصلت الطالبة آلاء محمود على المركز الأول على متسوى طلبة وطالبات الثانوية العامة للعام 2018 بالفرع العلمي، حيث حصلت على مجموع درجات 409.5 درجة، فيما حصل بقية الطلبة والطالبات على الدرجات النهائية لنتيجة الثانوية العامة .

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار وزير التربية أن وزارته وكافة طواقمها بجميع المحافظات المصرية، بذلوا جهوداً حثيثة للخروج بالعملية التعليمية هذا العام بأنسب الطرق والوسائل، وبين أنه وكافة العاملين بمختلف مراكزهم ومسمياتهم الوظيفية نجحوا، في تحقيق الإنجاز هذا العام، ما دل عليه نتائج الطلبة، ونسب النجاح المرتفع التي فاقت نجاح العام الماضي .

وأردف الوزير، أنه يمكن للطلبة والطالبات بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بساعات قليلة، التوجه إلى مدارسهم وإداراتهم التعليمية، للحصول على شهادة الثانوية العامة، والقيام بإجراءات ختم الشهادة، والحصول عليها، من أجل التقدم بها إلى الكليات والمعاهد والجامعات، والتسجيل في التخصصات الجامعية، التي سيفتح باب التنسيق والقبول بها في الأسابيع القادمة .

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موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس

من جانبه تتيح وزارة التربية والتعليم خدمة الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر لكافة الطالبة والطالبات وعلى مستوى جميع المحافظات المصرية، من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت، وكتابة رقم الجلوس أو الإسم عبر هذا الرابط .