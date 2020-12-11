تراند اليوم : نتيجة رياض الاطفال 2018 .. نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2018

نتيجة رياض الاطفال 2018 ، نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2018 ،أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال الـ KG للقبول بالمدارس الرسمية التجريبية والتجريبية المميزة ومدارس المستقبل للدراسة في العام الدراسي الجديد 2018-2019، وذلك في الفترة من 1 يونيو الجاري وحتى 30 من نفس الشهر، مع العلم أن التقديم الكتروني في ثلاث محافظات فقط، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية، وسائر المحافظات يتم التقديم فيها من خلال المدارس يدوياً.

تقديم رياض الأطفال يتم بواسطة الرقم القومي للطفل المدون في شهادة الميلاد الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بإدخال رغبات المدارس في الإدارة التعليمية التابع لها، مع الأخذ في الإعتبار أن ترتيب الرغبات لا يعني بالضرورة قبول الطفل في أول رغبة، فذلك يتوقف على اعتبارات السن والأماكن المتوفرة، كما يمكن لولي الأمر تعديل الرغبات التي أدخلها الكترونياً طوال فترة التقديم، دون أن يكون له الحق في التعديل بعد انتهاء الفترة المخصصة للتقديم في الثلاثون من يونيو الجاري.

يلتزم ولي الأمر بإدخال محل السكن بشكل صحيح، حيث أنه يعد أهم معيار من معايير القبول في المدارس، كما يمكن لولي الأمر في حالة إذا ما تعسر عليه التقديم الكترونياً، أن يتوجه إلى المدرسة التي يرغب في الإلتحاق بها، مع صورة من شهادة الميلاد الإلكترونية الخاصة بالطفل وبطافة الرقم القومي، من أجل التسجيل في وحدة المعلومات الإلكترونية التابعة للمدرسة.

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التقديم لرياض الأطفال متاح من خلال مواقع المديريات التعليمية في المحافظة التابع لها، على أن يكون بداية تقديم المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بداية من الأول من يونيو وحتى الثلاثون منه، وبعد ذلك بـ 15 يوماً تظهر النتيجة، وبعدها بأسبوع يتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية لمن لم يتم قبولهم في تنسيق المرحلة الأولى.

أولاً: تقديم رياض الأطفال بمحافظة القاهرة

فتحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أبوابها للراغبين في التقديم إلكترونياً لأبنائهم للإلتحاق برياض الأطفال 2019 بمدارس المحافظة الرسمية والرسمية المميزة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو و30 من نفس الشهر، في مدارس المحافظة الرسمية لغات والحكومية والرسمية المميزة والمستقبل، مع الأخذ في الإعتبار عدد من الشروط الواجبة للتقديم الكترونياً من على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتي هي كالتالي

شروط التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

التسجيل في الموقع بداية من يوم الجمعة 1 يونيو وحتى يوم السبت 30 من نفس الشهر، دون وجود استنثاءات في المواعيد المحددة.

لا يلتزم ولي الأمر بتقديم أي ملفات ورقية للمدرسة قبل ظهور نتيجة التنسيق.

السن المطلوب للتقديم والقبول في تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة من 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم.

يجب أن تكون محل الإقامة في القاهرة ومدون ذلك في بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر.

يجب إدخال معلومات صحيحة في استمارة التقديم الإلكترونية، ويقوم ولي الأمر بطبع ايصال التقديم ليكون ورقة مطلوبة من أوراق التقديم للمدرسة فيما بعد.

يتحمل ولي الأمر المسئولية كاملة في حالة أي خطأ أو تزوير في البيانات المُدخلة.

يتابع ولي الأمر النتائج والمواعيد خلال المدة المحددة.

الإلتزام بدفع المصروفات إلى المدرسة بعد ظهور النتيجة وخلال الفترة المحددة، وإلا يعتبر التقديم لاغياً ويشطب اسم الطفل.

يختار ولي الأمر اجبارياً خمس رغبات سواء في الإدارة الواحدة أو عدد من الإدارات.

رابط التقديم لتسجيل رياض الأطفال بالقاهرة من هنا