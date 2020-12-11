تراند اليوم : بالصور/ أجمل 13 سيدة سعودية ... إحداهن من جذور فلسطينية "أميرات الشرق"

الرياض/ الخليج 365

أعد موقع Beauty Around أن يُعد قائمة بأجمل 10 نساء سعوديات رغم أن لهم صور قليلة جداً نظراً لطبيعة حياتهم سابقاً، ووصف الموقع السعوديات بأميرات الشرق خاصة أن الحائزة على المركز الأول في القائمة هي أميرة حقاً.

وجاءت القائمة كالتالي:

1- الأميرة أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي

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وهي سيدة أعمال سعودية ولدت في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض، تزوجت لفترة الوليد بن طلال قبل ان تنفصل عنه عام 2014.

2. منى أبو سليمان

​تعتبر أول مذيعة سعودية إعلامية تظهر على الفضائيات العربية، ونالت لقب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.

3. نرمين محسن

​ممثلة سعودية بدأت التمثيل عام 2010 مع الفنان السوري ياسر العظمة في مسلسل مرايا 2010.

4. سها نويلاتي

​إعلامية سعودية تقدم برامج تلفزيونية في إحدى القنوات الخليجية.

5. نادين البدير

​تقيم في دبي، وهي ابنة رجل الأعمال سليمان البدير، وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية عربية، كما تهتم بقضايا الليبرالية الاجتماعية والسياسية وبقضايا النساء في المجتمعات العربية والتحديات التي تواجههن والتمييز الذي يقع عليهن.

7. هبة جمال

​كانت تعمل مصممة للأزياء، وظهرت في برامج نسائية كمصممة أزياء، لكن حضورها شجع قنوات خليجية على منحها فرصة تقديم برامج، فأصبحت إحدى مقدمات كلام نواعم، وكانت قد أثارت عام 2013 ضجة كبيرة بعد ظهورها عبر برنامج سيدتي على روتانا خليجية من دون حجاب لاعتقاد جمهورها أنها قد خلعت الحجاب لتؤكد هي شخصياً أنها لم تكن ترتديه أصلاً وإنما ارتدته في برنامج كلام نواعم من أجل مراعاة التقاليد السعودية

8. ريم عبد الله

بدأت التمثيل في مسلسل طاش ما طاش السعودي عام 2007، ثم أدت عددا من الأدوار في أعمال فنية مختلفة، وتألقت مؤخرا في مسلسل "العاصوف".

9. حنان بكر يونس "وعد"

مغنية سعودية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1997، وأصبحت واحدة من أبرز فنانات الخليج، ودخلت عالم الأزياء والموضة.

10. وردة خان

ولدت في مدينة جدة لأب سعودي، وأم باكستانية، تعيش في لندن، فوالدها رجل أعمال حيث يعمل في بريطانيا، اقتحمت عالم السينما الهندية كأول سعودية، وظهرت مع زوا موراني، وعمران زاهد، في فيلم «ورقة العلامات» (Marksheet) للمخرج راكيش كومار.

11. دينا الشهابي

ممثلة سعودية من أصل فلسطيني تعيش في الولايات المتحدة، ولدت في الرياض لكنها قضت معظم حياتها في دبي، وكانت أول سعودية تقتحم عالم هوليود بأكثر من عمل.

لكن هذه القائمة لم تكن مُنصفة تماماً، فقامت مجلات فنية بإعداد قائمة أخرى تضم الـ10 سابقين ولكن تمت إضافة هذه الأسماء:

لجين عمران

إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج في عدة محطات أشهرهم برنامج "صباح الخير يا عرب"

أسيل عمران

مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، شاركت أسيل طليقها المذيع البحريني خالد الشاعر لذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو»

ليسا

قد تكون ليسا أول مؤدية راب سعودية، كما أنها مُخرجة وشاركت في العدد من الإعلانات، ولفتت الأنظار في أغنيتها " احنا القيادة" احتفالاً برفع الحظر عن قيادة المرأة