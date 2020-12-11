تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة مصر 2018 رابط نتيجة الثانوية العامة في مصر برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة مصر 2018 رابط نتيجة الثانوية العامة في مصر برقم الجلوس أكّد رئيس قطاع التعليم الدكتور رضا حجازي أنّ الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة مصر 2018 سيتمّ خلال وقت قصير من الآن، وذلك بعدما أنهت كافة لجان التصحيح ولجان الفحص للاختبارات جميع الاجراءات والخطوات القانونية اللازمة لاعتماد نتيجة الثانوية العامة في مصر في جميع المحافظات المصرية، محافظة القاهرة، والجيزة وغيرها من المحافظات في مصر.

وأشارت مصادر صحفية أنّ نتيجة الثانوية العامة في مصر 2018 سيتمّ الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي يرأسه السيد وزير التربية والتعليم بصحبة العديد من أهمّ رجال التعليم في الجمهورية، وذلك حسب ما هو متعارف عليه في الأعوام السابقة، حيثُ يتمّ في هذا المؤتمر الإعلان عن أسماء العشر الأوائل على الجمهورية بالاسم ورقم الجلوس كل حسب محافظته.

هذا وأكّد السيد وزير التربية والتعليم أنّ نتائج الثانوية العامة في مصر لهذا العام نتائج مُرضية وإيجابية بالمقارنة مع الأعوام السابقة، لذا كانت هذه التصريحات بمثابة مُهدّىء للأهالي وأولياء الأمور في محافظات مصر.

رابط نتيجة الثانوية العامة مصر 2018 جميع المحافظات

النهاية اقتربت والساعات في عدّها التنازلي الأأخير بخصوص نتيجة الثانوية العامة مصر 2018، حيثُ انتهت كافة الاجراءات المتعارف عليها ليتمّ الإعلان عن النتائج في كافة محافظات مصر، لذا فقد كان من الواجب على المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية أن يُعلنوا ويُصرّحوا بأنّ النتائج جاهزة الآن والجهات المختصة تنتظر الضوء الأخضر من قبل وزارة التربية والتعليم.

هنا سنضع لكم رابط للدخول إليه حتّى تتمكّنوا من الفحص عن نتائج الثانوية العامة في مصر 2018 فور صدورها في كافة المحافظات، ويُمكنكم الدخول إلى رابط صحيفة اليوم السابع للبحث عن نتيجة الثانوية العامة مصر عن طريق الاسم ورقم الجلوس.

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هذا ومن المتوقع أن تقوم العديد من المواقع المصرية الرسمية بتوفير نتيجة الثانوية العامة مصر 2018 فور صدورها والاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.