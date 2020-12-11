تراند اليوم : مسابقة الاساتذة 2018 الطور المتوسط نتائج مسابقة الأساتذة 2018 برقم التسجيل رابط الديوان الوطني للامتحانات

مسابقة الاساتذة 2018 الطور المتوسط نتائج مسابقة الأساتذة 2018 برقم التسجيل رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج مسابقة الأساتذة 2018 للتعليم الابتدائي وأسلاك الإدارة ، نتائج مسابقة الأساتذة 2018 ، تعمل وزارة التربية الوطنية بالجزائر على توفير فرص عمل لمواطنيها، وقد قامت منذ أسابيع قليلة بالإعلان عن مسابقات الوظائف الكتابية 2018، مسابقة المقتصدين 2018، مسابقة مشرفي التربية 2018، ومسابقة مستشار التوجيه 2018، وقد تقدم عدد كبير للمسابقة لأداء الإختبار الشفوي.

نتائج مسابقة الأساتذة 2018

وقد كان من المقرر بحسب خطة وزارة التربية الوطنية أن يتم الإعلان عن نتائج المسابقات اليوم ، وبالفعل أعلنت وزارة التربية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها أنه يمكن الإستعلام عن نتائج المسابقات اليوم عبر موقع ديوان.

رابط نتائج مسابقة الأساتذة 2018

ويمكن الإستعلام والحصول على النتيجة بعد تنفيذ الخطوات التالية:-

اقرأ أيضاً

تسجيل الدخول لموقع ديوان الوطني التابع للوزارة

إختيار إسم المديرية أو الولاية التابع لها المتسابق

إدخال رقم التسجيل أو الملف الخاص بالمتسابق في المكان المخصص له ثم النقر على تسجيل الدخول .

نتائج مسابقة الأساتذة 2018

أعلنت وزيرية التربية الوطنية نورية بن غبريت عن موعد بداية التسجيل بوظائف مسابقة الأساتذة 2018 اليوم 2 ماي وأوضحت أيضا التخصصات المطلوبة وعدد المناصب الشاغرة بالوزارة بالأرقام وتوزيعها على جميع ولايات الجزائر، وكانت حصيلة توزيع المناصب المخصصة لوظائف مسابقة الأساتذة 2018 على أساس اختبارات وتشمل:

أستاذ بالمدرسة الابتدائية 3378.

مستشار توجسه والإرشاد المدرسي والمهني 329.

مقتصد 312.

نائب مقتصد 694 .

مشرف التربية 2265.

ملحق رئيسي بالمخبر 300.

ملحق بالمخابر 1407.

إجمالي وظائف مسابقة الأساتذة 2018 ” حوالي 8586 “.

رابط تسجيل مسابقة الأساتذة 2018

تفتح موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بابها لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالوظائف والمناصب السابقة التابعة لوزارة التربية الوطنية وذلك بدأ من اليوم الأربعاء 2 ماي، مع العلم أنه يتواجد بعض الإرشادات التي يجب إتباعها حتى يتم التسجيل بمسابقة الأساتذة 2018 بنجاح وإليكم التفاصيل :

قراءة إعلان المسابقة بصور متأنية وتحديد ما هو مطلوب في كل رتبة.

اختيار الرتبة المراد المشاركة بها والتي تتطابق مع مؤهلاته.

فتح موقع المسابقة concours.onec.dz.

ملئ بيانات استمارة التسجيل بمسابقة الأساتذة 2018 مع مراعاة التركيز على ” كتابة الاسم والمؤهل والتخصص ورقم الهاتف والعنوان بكل دقة”.

استخراج جميع الوثائق المطلوبة والتي تشمل :بطاقة الإقامة – صورتين شمسيتان – صورة من المؤهل مرفق بكشوف النقاط المتعلقة بالمسار الدراسي – استمارة التسجيل الإلكترونية تطبع من الموقع بعض اكتمال التسجيل – طلب خطي للمشاركة بالمسابقة وبه رقم الهاتف والعنوان -نسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية – وصل دفع الحوالة البريدية لرسوم التسجيل “.

الموقع سوف يوجهك بالمركز الخاص لإيداع ملفك وكذلك التاريخ والتوقيت.

بدء من صباح يوم ١ماي يستطيع جميع المؤهلات المتطابقة مع مناصب مسابقة الأساتذة 2018 تسجيل استمارة القبول.