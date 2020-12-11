تراند اليوم : فنان مصري: تحرشت بالفتاة الروسية لأنها أعجبتني (كانت هايلة)- فيديو

فنان مصري: تحرشت بالفتاة الروسية لأنها أعجبتني (كانت هايلة)- فيديو

القاهرة / الخليج 365

رد الفنان المصري حمدي الوزير، على الاتهامات التي وجهت له على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تحرش بفتاة روسية خلال حضوره مباراة مصر وروسيا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال الوزير خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، عندما واجهه المذيع، بصورة له من المدرجات في مونديال كأس العالم، والتي اتهم بسببها بالتحرش بفتاة روسية، أنه كان منبهرا بالعرض الذي أقاموه في روسيا.

وأوضح:"بعض الخبثاء استخدموا الصورة بشكل غير جيد، وأنا كنت واقفا بجانب الجمهور المصري، وما أبهرني هو التنظيم والعرض الذي أقامته روسيا."

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وتابع: "بعض الأشخاص قاموا بتركيب صورة لي مع فتاة روسية، وقالوا إن حمدي الوزير ينظر للفتاة ولا يتابع المنتخب".

المصدر: قناة "النهار"

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