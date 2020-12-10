جوجل تكشف عن أكثر 5 أغاني بحثا في مصر خلال 2020

رصد محرك البحث "غوغل"، أبرز ما بحث عنه المصريون من الأغاني وغيرها خلال عام 2020، مشيرة إلى أن الأغاني الشعبية "المهرجانات" احتلت الصدارة رغم ما تعرضت له من انتقادات مختلفة.

وأوضح "غوغل"، إلى أن المهرجانات المصرية احتلت صدارة ترتيب الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال عام 2020، رغم تعرضها لانتقادات ودخولها في معارك مع نقابة الموسيقيين.

وأظهر "غوغل" قائمة أكثر 5 أغاني تم البحث عنها في مصر جميعا من المهرجانات، وهي "عود البطل" و"بنت الجيران" و"هلا والله" و"عود البنات" و"شمس المجرة".

وأكد أنه "لم تظهر في هذه القائمة أي أغنية تنتمي إلى الأصناف التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور".

والجدير بالإشارة، إلى أن مطربي المهرجانات (حو بيكا، حسن شاكوش وعمر كمال)، واجهوا مشاكل مع نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر، بسبب أغانيهم. وفق "سبوتنيك"

والمهرجانات نوع غنائي جديد نسبيا، بدأ في الظهور في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق الشعبية، وشق طريقه إلى الجمهور العربي عبر الإنترنت ولا سيما "يوتيوب" حيث حقق مئات الملايين من المشاهدات.



