شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل.. هل تبدور عليها ملامح الحمل؟

تصدرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها المثير على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم أمس الأربعاء.

وظهرت الفنانة صبري، مرتديةً جامبسوت باللون الأسود ضيق على الجسم فأبرز انحناءات جسمها، وأظهر ملامح الحمل عليها.

وتوقع رواد مواقع التواصل أن تكون ياسمين صبري حامل من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشمية؛ حيث أنه من المعروف عنها اهتمامها برشاقتها.وفق "مزمز".

تزوجت الفنانة ياسمين صبري، قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012. صرحت عن زواجها منه لأول مرة في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج؛ و تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020 وسط حضور أُسري فقط