شكرا لبحثكم عن خبر مطالبات بترحيلها من السعودية...هجوم حاد على الناشطة اليمنية ”أروى عمر ”بسبب تحدي تيك توك الراقص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي اليمنية المقيمة في المملكة “أروى عمر” موجة جدل واسعة بين المغردين بعد نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك وحسابها في سناب شات ظهرت فيه ترقص أمام رجل وتتمايل لتنفذ تحدي جديد انتشر عبر تيك توك.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ودشن مغردون هاشتاق يحمل اسم الناشطة #اروى_عمر هاجموا فيه تصرف أروى عمر ورقصها أمام رجل أجنبي عنها ونشر الفيديو علنا في تحريض واضح للفتيات لتنفيذ نفس سلوكها. وأوضح مغردون أن تصرف أروى عمر وتعمدها الرقص بشكل غريب أمام رجل سلوك مستجن وغريب عن عادات وتقاليد المجتمع السعودي. وطالب آخرون بمعاقبتها قانونيا لخرقها قوانين الذوق العام ورقصها في الشارع.