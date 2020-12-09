وفاة الروائي المصري الشهير نبيل فاروق "رجل المستحيل"

أعلنت ابنة الروائي المصري نبيل فاروق، مساء اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، وفاة أبيها (46 عامًا) إثر أزمة قلبية حادة ألمت به.

وقالت ريهام نبيل فاروق، في منشور على فيسبوك: "توفي إلي رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".





كما نعت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات، بطل سلسلة "الرجل المستحيل".

وقالت الوزيرة إن نبيل فاروق "يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم". وفق سكاي نيوز عربية

من هو نبيل فاروق؟

ويعتبر الراحل نبيل فاروق من مواليد فبراير 1956 وتخرج من كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

كما صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي.

وبدأ الكاتب نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك. بدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى جماعة الصحافة والتصوير والتمثيل المسرحي في المدرسة الثانوية. وحصل على جائزة من قصر ثقافة طنطا عن قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979م، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000، وهو مؤلف سلسلة رجل المستحيل وملف المستقبل.