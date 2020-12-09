أول تصريح من وفاء الكيلاني بعد إعلان طلاقها من تيم حسن - شاهد

تصدر الفنان السوري تيم حسن، وزوجته المذيعة المصرية وفاء الكيلاني محركات البحث الشهيرة، وذلك بعد انتشار خبر انفصال الزوجين وتحويل مبلغ مليون دولار للكيلاني عبر البنك الأهلي المصري، كمؤخر لها.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "الإعلامية وفاء الكيلاني بدأت بكتابة تغريدات غامضة، نصحت خلالها متابعيها على الانتباه والحرص من الخداع من أشخاص قد يظنون أنهم يريدون لغيرهم الخير والسلام".

وجاء في تغريدة وفاء: "أكثر الناس حرصاً على عدم إثارة الفزع في قلوب الطيور، هو الصياد، ليقتلها، فلا تنخدعوا".

وأشارت وسائل الإعلام إنه "لم يعرف من قصدت وفاء في تغريدتها، زوجها تيم حسن، أم الإعلامي إيلي باسيل الذي نشر خبر انفصال وفاء وتيم عن بعضهما البعض".

وتقدم وفاء الكيلاني، حاليا برنامج "السيرة"، فيما يعمل تيم حسن حاليا على مسلسل "الهيبة" الذي اختارت إدارة إنتاجه تحييده عن المارثون الرمضاني. وكانت وفاء الكيلاني، قد احتفلت مؤخرا بإنطلاق "الهيبة"، على الطريقة المصرية، عبر تغريدة لها حيث كتبت "ووووسع للكبير، الهيبة بكرة، كل التوفيق تيم".