شاهد: عبد الله بهمن يرزق بمولودة.. ما هو اسمها؟

شارك الفنان الكويتي​ عبد الله بهمن​، صورة له وهو يحمل مولودة، معلناً خلالها عن ولادة طفلته معلقاً عليها: الْحَمْدُللَّهِ الذِي بِنِعْمَتهِ تتِمُّ الصّالِحَات ( رَبِّ أوْزِعْنِي أنْ أشْكُرَ نِعْمَتكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَي ) بفضل من الله تعالى ومنّه، وكرمه رزقني الله بــ ( مولودة ).. اسأل الله أن يصلحها ويبارك فيها.. وان ينبتها النبات الحسن.

وكشف عبد الله بهمن​، عن اسم طفلته قائلاً : جات ( مريم ) وسال النور من قلب أبوها.. لين صاروا بنات الأرض فـ عيونهْ ( مريم ).

وكان قد أثار الفنان الكويتي عبدالله بهمن، جدلاً واسعاً بوصفه الأشخاص الذين يعرضون أهاليهم وخصوصياتهم على الناس بـ"الدياثة"، مما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تباينت تعليقاتهم ما بين مؤيد وآخرين ذكّروه بزواجه من فنانة مشهورة.