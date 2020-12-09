تراند اليوم : في أغرب حالة مرضية : استخراج ورشة حدادة من معدة مريض بغزة ( صورة )

غزة / الخليج 365

نجح طاقم طبي فلسطيني أمس الاربعاء باستخراج ما يبدو ورشة حدادة من معدة مريض قام بابتلاعها على مراحل.

وقالت وسائل إعلام محلية،إن الأطباء العاملين في المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة نجحوا باستخرجوا عشرات المسامير والبراغي وأيدي ملاعق وأسلاك، وقطع معدنية من معدة رجل قام ببلعها على عدة مراحل، في أغرب حالة مرضية ترد مستشفيات القطاع.

ووصل المريض وفق وسائل الاعلام الى المستشفى يعاني آلام في المعدة، وبعد إجراء فحوصات وصور أشعة، اكتشف وجود أجسام غريبة داخل معدته، ما استدعى إخضاعه جراحة عاجلة لاستخراجها، دون معرفة أسباب قيامه بابتلاعها.

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