تراند اليوم : بالفيديو: عساف يطلق برومو كليب" ما وحشناك" بطريقة جديدة

الخليج 365/

أطلقت شركة “بلاتينوم ريكوردز” عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب برومو فيديو كليب أغنية النجم الفلسطيني محمد عساف “ما وحشناك” تمهيداً لإطلاق الكليب خلال الأيام القادمة.

يذكر ان أغنية “ما وحشناك” من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان وتوزيع هادي شرارة، وتحقق نسبة استماع عالية على موقع أنغامي حيث ناهزت من تحقيق أول مليون مستمع في غضون أسبوعين من صدورها على تطبيق انغامي.

يظهر محمد عساف في الكليب الذي تعاون فيه مع المخرج اللبناني سعيد الماروق بصورة جديدة ومختلفة عن أعماله المصورة سابقاً، وقدم الماروق فكرة مميزة تناسبت مع فكرة الأغنية التي تم تصويرها في لبنان.