تراند اليوم : لماذا تختفي القطط يوم عيد الاضحى

لماذا تختفي القطط يوم عيد الأضحى ، يُعتبر اختفاء القطط في عيد الأضحى واحداً من أهم الظواهر التي من المُمكن ان تحدث بالفعل في بعض الأحيان، حيثُ تتحدَّث الكثير من الأساطير المختلفة حول هذا الأمر، ويُمكن أن يكون ذلك وفقاً للعديد من الأساطير التي تحدَّثت حول أنَّ اختفاء القطط يرجع الى الكثير من الأسباب المهمة والتي أهمها أنَّ القطط تحتاج أن تذهب الى الأماكن القذرة التي تُلقى عندها الكثير من اللحمة المُتبقية عن الأُضحيات، مثل المزابل وغيرها، وهذه كانت احدى التفاسير التي ذكرتها العديد من المصادر والكتب التي تحدَّثت عن الأساطير المُتعارفة.

لماذا تختفي القطط يوم عيد الأضحى اسلام ويب

كان هناك العديد من النظرات المُختلفة التي ذكرها الاسلام فيما يتعلَّق بموضوع اختفاء القطط في صباح يوم العيد، خصوصاً مع البدء في ذبح الأضاحي، وهو السؤال الذي قد حيَّر الكثير من الناس، وقالت العديد من الكتب الى أنَّ السبب الحقيقي وراء اختفاء القطط يوم العيد، هو أنَّها تذهب لأماكن القاء اللحم والدهون والجلود الخاصة بالأضاحي، وهو بالفعل ما نراه كل عيد حول العديد من المزابل، كما وأنَّ هناك سبباً آخر، وهو أنَّ القطط تخاف من الدماء التي تراها في الأضاحي يوم العيد، وهو ما جعلها تختفي بشكل كامل يوم العيد، كما وقالت مصادر أُخرى الى أنَّ السب الحقيقي لاخفاء القطط يوم العيد وجود حكمة ربانية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى.

وكانت هذه العديد من التفاصيل التي تناولت التفسيرات المُختلفة التي تدر حول موضوع اين تذهب القطط يوم العيد الاضحى، وهو ما حاولنا أن نضعه بين يديك من خلال مقالتنا عبر موقعنا .