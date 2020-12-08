شاهد: تمساح يلتهم فهد تحت الماء بدقائق

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يوثق اللحظات الأخيرة لشبل الفهد الذي انقض عليه التمساح المتوحش في محمية الطبيعة الخاصة المعروفة باسم فيندا (Phinda) الواقعة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا.

وأظهر مقطع الفيديو في لقطاته كيف انقض تمساح متوحش بشكل مفاجئ على شبل الفهد الصغير الذي ترك أمه وإخوته وذهب لجانب البحيرة ليروي عطشه.

وما إن اقترب الفهد من بحيرة الماء ليشرب ويروي عطشه، حتى ظهر فجأة تمساح بقوة من تحت الماء وأمسك به.

وأخذ التمساح بهذا الشبل الصغير بعيدا في الماء بحيث لم يقو شبل الفهد على التخلص منه أبدا، ويبدو أنه قد لقي مصرعه على الفور.