تراند اليوم : حسان: لو تكلمت لأوجعت قيادات الإخوان وحقن الدماء يمنعني من كشف لقائي بالسيسي

القاهرة / وكالات /مشرق نيوز

قال الداعية السلفي الشهير محمد حسان “لو تكلمت لأوجعت قيادات الإخوان، لكني لن أكافئ من عصى الله إلا بأن أطيع الله فيه”.

ونقلت الصحيفة – نقلا عن مصادر بحملة الدفاع عن العلماء – تفاصيل اللقاء بالشيخ حسان، الذي أضاف إن الذي يمنعه من كشف لقائه بالسيسي والإخوان قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة هو الحرص على حقن الدماء.

وفي التفاصيل قال علاء الدين العشرى منسق حملة "دافع" للدفاع عن العلماء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشيخ محمد حسان مريض لكنه أصر على تسجيل حلقة للدفاع عن الرسول ضد الإساءات التى يتعرض لها، ومن المقرر بثها على قناة الرحمة ولفت إلى أن حسان أعرب عن استيائه الشديد من الهجوم ضده بسبب اختفائه إعلاميا.

ونقل علاء عن محمد حسانه قوله: "الناس فاكرين إنى نايم فى البيت دلع"، وأشار إلى أنه رد عليه قائلا: "نحن لدينا حسن ظن بك ونحن قادرون على صد الهجوم الذى تتعرض له"، وتابع: "قابل الشيخ كلامى بالدعاء لنا بكل خير وأن يوفقنا الله إلى الحق"، كما أوضح فى الوقت نفسه أن اللقاء كان فرصة لتناول حملة الهجوم التى يتعرض لها حسان.

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وأضاف علاء: "الشيخ محمد حسان أكد أن لديه ردودا على كل ما يثيره الإخوان ضده، وأنه لو رد عليهم سيرد بقسوة، وقال لنا بالنص "لو تكلمت لأوجعت لكننى لن أكافئ من عصى الله فى بأن أطيع الله فيه"، بحسب تعبيره.

وأشار علاء إلى أنه سأل محمد حسان قائلا: "شيخنا لمَ لمْ تخرج وتخبر الناس بما حدث بينك وبين الإخوان والرئيس عبدالفتاح السيسى، فقال لى الذى يمنعنى هو حقن دماء المسلمين".

وتابع علاء: "فقال لى والله كلما استخرت الله فى أن أخبر الناس بما حدث ما وفقنى الله، لعل كلامى سيأتى بعواقب أضر على الناس مما هم عليه الآن، وأنا أخشى أن ألقى الله تعالى وفى رقبتى دم مسلم يحاسبنى عليه ربى يوم القيامة".

وأضاف: "الشيخ محمد حسان قال لنا يعلم الله أننى سعيت من أجل الإصلاح سعيا لا يعلم مداه ولا قدره إلا الله، لكن كل فريق كان له معتقده ورأيه الذى لا يريد أن يتخلى عنه، وأنا لا أملك شيئا عليهم".