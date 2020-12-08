تراند اليوم : معاقبة اربع وسائل اعلام في روسيا لنشرها رسما للنبي محمد

موسكو / مشرق نيوز

تلقت ثلاث وسائل اعلام روسية ورابعة كازاخستانية انذارا بسبب نشرها رسما للنبي محمد كانت نشرته مؤخرا صحيفة فرنسية، بحسب ما ذكر المتحدث باسم سلطة مراقبة وسائل الاعلام الروسية لوكالة فرانس برس.

وقال فاديم امبيلونسكي: "في الاسبوع الماضي خصصنا وقتا طويلا لتوضيح موقفنا بشأن هذه الرسوم (..) لكن حان الوقت للانتقال الى العقوبات".

وبذلك تلقى موقعا انترنت ووكالة انباء محلية وموقع اخباري كازاخستاني مسجل في روسيا، انذارات من سلطة الرقابة.

وبموجب القانون الروسي فان وسائل الاعلام التي تتلقى انذارين في عام واحد تجبر على وقف نشاطها.

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وكانت سلطة الرقابة نشرت الاسبوع الماضي على موقعها تذكيرا يحذر من ان الرسوم "التي تجرح مشاعر المؤمنين" تعاقب في روسيا.