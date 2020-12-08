تراند اليوم : الصورة التي هزَّت أردوغان واختارها كأفضل صورة لعام2014

اسطنبول / وكالات / مشرق نيوز

اختار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر التصويت المنظم من قبل وكالة الأناضول بشأن أفضل صورة لعام 2014، صورة الطفلة الفلسطينية "أنسام" وهي تلقي النظرة الأخيرة على شقيقها الصغير.

وقد تأمل الرئيس أردوغان في مكتبه بالقصر الجمهوري الصور المشمولة بالتصويت، ثم اختار صورة الطفلة الفلسطينية أنسام قائلًا بأنها "صورة مؤثرة جدًّا"، بحسب صحيفة صباح.

وتظهر في الصورة الطفلة "أنسام" (9 أعوام) أثناء إلقائها النظرة الأخيرة على شقيقها الصغير "سامح جنيد" في مخيم "جباليا" قبيل تشييع جنازته

وكان الطفل "سامح جنيد" قد صار هدفًا لقذائف الدبابات "الإسرائيلية" بينما كان يلهو في حديقة منزله صباح العيد.

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ووصف رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الطفل سامح بـ"الشهيد".