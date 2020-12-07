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تراند اليوم : الهيبه الرد ٢٨ .. الهيبه الرد 28 الثامنة والعشرين HD الهيبة الرد الحلقة 28 كاملة HD الهيبة الحلقة 28

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مسلسل الدراما السوري اللبناني المشترك الهيبة (الرد) الموسم الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون من بطولة تيم حسن وعادل كرم وديمة قندلفت ومنى واصف مشاهدة وتحميل اون لاين 2020 بجودة عالية 720 p.

أحداث مثيرة في مسلسل الهيبة الرد بعد اختطاف نمر السعيد لاربعة من رجال واقارب الهيبة جبل.

رجال جبل يواصلون عمليات البحث عن نمر السعيد، فيما طلب والدة جبل منه أن يحضر نمر السعيد لوسط الهيبة وأن يقتله إنتقاماً لافعاله.

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