الاكثر متابعة اليوم - هيفا ماجيك مع أخواتها وهوس إضافي بهيفا وكارديشيان – صورة

الفلسطينية شبيهة هيفاء وهبي وهي (متحول جنسي) أطلق على نفسه اسم هيفاء ماجيك، نشرت خلال الساعات السابقة صورة تزعم فيها أنها مع أخواتها أماني وريان لتثير ضجة وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يبدو الأمر صدفةً أن تتطابق كل هذه القواسم المشتركة مع المغنية اللبنانية هيفاء_وهبي، والتي إلى الآن لا تقلدها بشكلها وحسب، بل يصل الأمر إلى استنساخها.

منذ سنتين نشرت هيفا وهبي صورة لها مع اختيها لتعلن أنها لا تعترف بأختها غير الشقية رولا يموت والتي تعاديها هيفا وتقاضيها وتكن لها العداء منذ سنوات طويلة كما تكن العداء الآن لابنتها الوحيدة.

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انقسم المتابعون بين من يرى أنه هوس من هيفا_ماجيك وتقليد أعمى لنمط حياة هيفا، وطرف آخر رأى أنها تقلد عائلة كرداشيان لتشابه الستايل والصور معهن، وهن كيلي جينر وكندل.

وحدث أن أطلقت هيفاء ماجيك براند الماكياج الخاص بها، وبعد فترة وجيزة أطلقت أختها ريان الماركة التجميلية الخاصة بها أيضًا، علق الكثيرون من المتابعين على أنه مجرد تقليد فاشل لكيم كرداشين وأختها كايلي جينر، اللاتي شرعن بهذه الفكرة منذ سنوات.

يبقى السؤال، هل بالفعل هن أخوات هيفاء ماجيك أو مجرد سيناريو مدروس دليل على هوس الأخيرة بالفنانة هيفاء وهبي وبعائلة كارديشيان.

فوبوس اللبناني – باريس