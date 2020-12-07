تراند اليوم : + 18 فيديو جوهرة وخالد .. فيديو جوهرة الاباحي كامل تحميل فيديو الراقصة جوهرة مافيا ( فيديو جوهره الفاضح )

تداول ناشطون فيديو جوهرة الروسية برفقة الشاب خالد وهما في غرفة النوم يتبادلون القبلات بحرارة دون ملابس، حيث عمت فيديوهات جوهرة المسربة مواقع تيوتير وسناب شات بشكل مهول، مما دفع بالشاب خالد للخروج للاعلام والقول بأنها زوجته.

كشف خالد أحمد، الشخص الذى ظهر مع الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، الشهيرة في مصر بـ"جوهرة" بأنه متزوج منها منذ فترة.

وأشار "أحمد" عبر خاصية القصص على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" إلى أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية.

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وأكد على أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.

وأنهى كلامه :"حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".

وقالت مصادر أمنية، إنه يتم إجراء تحريات بشأن انتشار 3 فيديوهات إباحية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لراقصة أجنبية شهيرة في مصر، تظهر فيها مع شاب في مواضع إباحية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات إباحية تم نسبتها للراقصة المشهورة الروسية الأصل "جوهرة" مع صديقها، على مدار الثلاثة الأيام الماضية.