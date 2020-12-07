تراند اليوم : فديوهات جوهره ..+18 فديوهات جوهره الراقصة الروسية تحميل فيديو الراقصة جوهرة يوتيوب

عم مواقع التواصل الاجتماعي فديوهات جوهره الراقصة الروسية وهي ترقص في فستان مضيئ واخر أزرق ، وسط حالة من الفرح والسكر من قبل المشاهدين الذين تداولوا بعد مشاهدتهم لللرقص بشكل مباشر للفيديو جوهرة على السوشيال ميديا.

وقد انتشر فيديو جوهره بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحب الناس ما قدمته الراقصة ،وأحيت الراقصة الروسية جوهرة، مساء أمس الجمعة، حفلا ضخم، بإحدي المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي.

وظهرت جوهرة وهي ترقص علي أغنية “يخربيتك ياكيف” للفنان أميرعيد، والفنان الشعبي طارق الشيخ، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.