شاهد.. زينة عن مهرجان القاهرة: "أنا مش فستان وليا قيمة"

ردت الفنانة المصرية زينة، على انتقاد الإعلام لعدم حضورها كل من مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي، خلال الفترة الماضية، قائلةً: " أنا مش فستان وليا قيمة".

جاء ذلك خلال لقاء لها في مهرجان "وشوشة"، وعبرّت عن سعادتها لحضور المهرجان، مشيرةً إلى أن حضورها بسبب تكريمها عن فيلم "الفلوس".

وأكدت خلال حديثها بأن سبب ابتعادها عن الأضواء يعود لانشغالها بتحضير الكثير من الأعمال وتربية أبنائها.

وعن سنة 2020 قالت زينة: "الحمدالله أنا راضية بأي حاجه.. لا تسبوا الدهر". وفق "الإمارات نيوز".

وفي ختام حديثها رفضت الفنانة زينة، التعمق بالحديث عن أولادها.