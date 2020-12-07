تراند اليوم : مسلسل الهيبه الرد الحلقه ٢٨ .. مسلسل الهيبة الرد الحلقة 28 الثامنة والعشرين HD

مسلسل الهيبه الرد الحلقه ٢٨ مشاهدة وتحميل مسلسل الهيبة الرد الحلقة 28 الدراما اللبنانية السورية، وفي الأحداث الجديدة رجال نمر السعيد يقبضون على رانيا ويحتجونها مع الأسرى الخاصين بجبل.

ام جبل تفتش في غرفة رانيا في محاولة لايجاد شيئ وتخرج جميع أغراضها من المنزل.

الحزن يسيطر على جبل بعد كشف خيانة رانيا، وأمه تواسيه لكنه يرفض نسيان حزنه.

نمر السعيد يعرف رانيا على جميع رهائنه ويطلب منها الاوراق التي بصمت ام جبل عليها، لكنها تقول له بأنها أحرقتها، فيسئلها إلى أين كانت تهرب وهل سيتمكن من قتل جبل.

نمر السعيد يتصل بجبل ويبلغه بأن لديه عصام والشابيب ورانيا ، وأن ينزل للساحة ويجمع الناس وان يقول أن نمر السعيد هو المعلم.

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ام جبل تطلب منه سحب نمر السعيد وسط ساحة الهيبة والدعس عليه باقدامه.