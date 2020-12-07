تراند اليوم : السجن خمس سنوات لنجم بوليوود الشهير سلمان خان

جودبور (الهند) - الخليج 365

حكم القضاء الهندي على نجم بوليوود سلمان خان بالسجن خمس سنوات لقيامه قبل عقدين بالصيد غير القانوني لحيوانات محمية، في فصل جديد من مغامرات هذا الممثل المشاكس.

وكان سلمان خان وهو أحد أبرز الممثلين في القطاع السينمائي الهندي، أدين صباح الخميس من جانب محكمة في راجاستان (غرب) على خلفية صيده ظباء نادرة في العام 1998.

وقال ماهيبال بيشنوي وهو محامي منطقة محلية اتخذت صفة الادعاء المدني في القضية، في تصريحات للصحافيين إن “المحكمة حكمت على سلمان خان بالسجن خمس سنوات وبغرامة 10 آلاف روبية (154 دولارا).

وقد وصل سلمان خان البالغ من العمر 52 عاما إلى قاعة المحكمة واضعا نظارات شمس ومرتديا قميصا أسود، وهو أوقف فور صدور الحكم. وسيتقدم وكلاء الدفاع عنه بطعن الجمعة ما يتيح خروجه.

اقرأ أيضاً

وقال ماهيش بورا محامي سلمان خان للصحافيين إن الممثل “أدين خطأ في محكمة البداية. لم يؤخذ جزء كبير من الأدلة المسجلة في المسار القضائي في الاعتبار بشكل صحيح”.

وبسبب البطء في النظام القضائي الهندي، تبقى قضايا عالقة لسنوات طويلة قبل البت بها.

وتحتل أخبار سلمان خان المعتاد على الفضائح والمعروف بأدواره كرجل مهيمن مفتول العضلات، موقعا مهما في وسائل الإعلام الهندية منذ سنوات من دون أن يؤثر ذلك على شعبيته الكبيرة في البلاد.

ونشرت السلطات مئات الشرطيين في خارج محكمة جودبور لضبط حركة المعجبين الذين أتوا للتعبير عن دعمهم للنجم الهندي.

وقد برأت المحكمة المشاهير الأربعة الآخرين في بوليوود الذين شاركوا في رحلة الصيد المذكورة، وهم علي خان وسونالي بندري وتابو ونيلم كوثري، بسبب عدم كفاية الأدلة.

وقال الأخصائي في شؤون بوليوود كومال ناهتا لوكالة فرانس برس إن “إدانة سلمان خان تعني الكثير للقطاع (السينمائي) لأنه نجم كبير وأفلامه تحقق ايرادات طائلة في شباك التذاكر. هو يشارك حاليا في فيلم +رايس 3+ الذي شارف تصويره على الانتهاء، على أن يعرض في عيد الفطر في حزيران/يونيو 2018″.

- محطات في السجن -

وأثارت العقوبة الثقيلة لهذا الممثل المولود لكاتب سيناريو شهير موجة تعليقات في الهند وصدمة في بوليوود.

وكتب الممثل ارجون رامبال في تغريدة عبر “تويتر”، “آخر شيء يمكن وصف سلمان خان به هو بأنه مجرم. أشعر أن العقوبة قاسية للغاية”.

سلمان خان معتاد على المحاكم وقد سبق له أن أمضى فترات بسيطة خلف القضبان في قضايا مختلفة.

وفي 2015، نال تبرئة قضائية مدوية في قضية مقتل مشرد في بومباي العام 2002 كان متهما بدهسه بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار. وتنظر المحكمة العليا حاليا في طعن مقدم بهذا القرار.

وفي قضية حصلت في الفترة عينها والظروف نفسها لصيد الظباء، لوحق سابقا بتهمة قتل ايائل محمية خلافا للقانون.

وأثارت رحلات الصيد هذه سخط أفراد مجموعات في راجاستان تنصب نفسها حارسة للثروة الحيوانية المحلية، وهم تقدموا بشكوى ضده.

وقد أدانت محكمة البداية سلمان خان الذي يسميه محبوه “بهاي” (الأخ) تحببا، في قضية صيد الأيائل قبل تبرئته في محكمة الاستئناف.

غير أن هذه المغامرات القضائية يبدو أنها بلا أثر على نجومية الممثل الذي يعدّ أكثر فناني بوليوود درا للايرادات. وقد حقق آخر انتاجاته الضخمة بعنوان “تايغر زيندا هاي” (النمر لا يزال حيا) ايرادات تقرب من 85 مليون دولار حول العالم.

وبحسب مجلة “فوربز″، جنى سلمان خان 37 مليون دولار في 2017، ليحتل المرتبة الثانية بين أكثر فناني بوليوود جنيا للأموال خلف شاه روخ خان. وهذان الممثلان هما من بين أكثر عشرة ممثلين جنيا للأموال في العالم.(أ ف ب).