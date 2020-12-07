تراند اليوم : بالفيديو: رسميا ..عقد قران حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

الخليج 365/

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعقد قرانها وزفافها بأحد فيلات جمعية عرابى بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

كان أبزر الحضور من نجوم الفن إلهام شاهين ومنة شلبى، كما تواجد أيمن نابليون مدير أعمال شيرين وشقيقها عبده وحسام خليل.. وغيرهم ممن شاركوا العروسين مراسم الاحتفال.

هذا و ورغم زيادة التأكيد على أن هناك مشروع زواج بين الثنائى حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة، إلا أنهما كانا ينفيان الأمر دائما حتى تم الإعلان رسميا عن الزواج فى حفل اقتصر على اصدقاء وعائلة حسام حبيب وشيرين.

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