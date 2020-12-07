تراند اليوم : الفنانة اللبنانية رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد ابنها الرابع

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احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي بعيد ميلاد ابنها الوحيد "رام" الذي اكمل عامه الرابع، وفي الوقت الذي تحرص فيه على عدم نشر صور واضحة له حتى الآن، حرصت على تهنئته برسالة مؤثرة.
رزان كتبت: "احلى 4 سنين بحياتي... صراحة هن كل حياتي.. من لما شفتك وحسيتك وشميتك عمري كله ابتدا.. كل نفس بيقول اسمك يا رام.. عقبال مليون سنة"، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها ومحبيها، متمنيين لابنها عمر مديد مليئ بالنجاح والسعادة والتوفيق.
يُذكر أن رزان مغربي أنجبت رام في ابريل 2014 من زوجها، رجل الأعمال المصري ناجي كامل.
من ناحية أخرى، يُعرض لرزان مغربي حالياً برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" كل يوم جمعة عبر شاشة mbc مصر، كما تعود رزان مغربي للدراما بعد غياب 4 سنوات، خلال الموسم الرمضاني المقبل، بمشاركتها في بطولة مسلسل "رسايل" أمام مي عزالدين، خالد سليم، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد خليل، أحمد حاتم، وأحمد سعيد عبدالغني، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج إبراهيم فخر.