تراند اليوم : هل بكرة اجازة رسمية مدفوعة الأجر في مصر 2018 ؟ -- حقيقة اجازة الأحد والاثنين في مصر

يتسائل الكثير من المصريين عن تفاصيل اجازة الرسمية المدفوعة الأجر في مصر، وخاصة موظفي القطاع الحكومي والخاص في مصر، وطلاب الجامعات والمدارسوذلك من أجل قضاء أوقات ممتعة مع أولادهم.

تفاصيل اجازة الأحد والاثنين :-

يشهد السبوع القادم وبالتحديد يومي الأحد والاثنين القادمين إجازة رسمية لجميع العاملين بالبنوك الرسمية بالدولة المصرية، كما يتم احتساب يوم الاثنين إجازة رسمية لجميع العاملين بالحكومة بمناسبة شم النسيم.

فقد اصدر محافظ البنك المركزي ” طارق عامر” قراراً بمنح جميع البنوك إجازة يومي الأحد الموافق 8 إبريل 2018، وبعد غد الإثنين 9 إبريل، وذلك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.على أن يعودوا للعمل يوم الثلاثاء القادم صباحاً.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر أن تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية، العمل صباح الثلاثاء 10 إبريل 2018.

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وقال ، إن هناك خطة داخلية بالبنوك العاملة فى مصر لتغذية شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنوك، والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف ماكينة فى كافة محافظات الجمهورية، لتلبية احتياطات المواطنين من النقد فى أوقات الإجازات.

وتحرص الدولة المصرية على منح إجازات رسمية للعاملين في المناسبات السعيدة والدينية المعروفة، من أجل إدخال السعادة على جميع الأسر المصرية في تلك المناسبات.