تراند اليوم : ارطغرل 114 : ارطغرل 114 موقع النور قيامة أرطغرل الحلقة 114 كاملة : كوبيك يفتح سيمساط ويقتل حسام الدين قيمري

متابعات/الخليج 365/ الحلقة 114 قيامة ارطغرل المتوقع أن تبلغ أحداثها ذروة الإثارة لدى ملايين المشاهدين المتابعين ،ويواصل المسلسل التركي التاريخي الشهير مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الرابع عرض الحلقة 114 متصدراً نتائج الرايتنغ، ففي الحلقة 114 ،ينطلق أرطغرل للخلاص من سعد الدين كوبيك، بعدما حصل على قرار قتله من السلطان غياث الدين، بمساعدة القائد حسام الدين.

وفي الحلقة 114 يتحرك زعيم قبيلة الكايي ارطغرل برفقة فرسانه لقتل سعد الدين كوبيك الذي يسعى لتنصيب نفسه سلطاناً بعد عودته منتصراً من حرب سميساط، ويقتل سعد الدين وهو في حضرة السلطان غياث الدين وتعلق جثته للعبرة.

وفي أحداث قيامة ارطغرل 114يضرب سعد الدين كوبيك حصاراً على سميساط الحصار، فيطلب أهل المدينة الأمان مقابل تسليمها، بسبب ضعف ملوكها وعدم قدرتهم على المقاومة، فيوافق كوبك بذلك، ويمنع الجيش من القتال، ويكتب عهداً ويرسله.

ويخلي الملوك القلعة وينزلوا متاعهم، وبعدما يرجع سعد الدين كوبك من فتح قلعة سميساط اتهم "حسام الدين قيمري" بإحدى الجرائم، وحبسه مقيداً في قصر السلطنة في مدينة ملطية واستولى على أمواله لحساب السلطان، وينتقل بعدها إلى قونية وبسبب الإشاعات، أخذ "كمال الدين كاميار" في "قلعة كاوله" وقتل هناك.

هذا ويواصل جون ألب رصد أرطغرل لقتله واعدامه بعدما مسح كلام سعد الدين عقله وأغشى عينيه.

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