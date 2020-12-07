تراند اليوم : مشاهدة برو سبورت مباشر بدون تقطيع -تردد mbc pro نايل سات 2018 التردد الرسمي -MBC PRO SPORTS Live 2018 الناقلة للدوري السعودي

تعتبر قنوات ام بي سي برو سبورت ، من أبرز القنوات الرياضية متابعة في المملكة العربية السعودية، والتي تبث وعلى مدار الساعة جميع مباريات كرة القدم السعودية، بث مباشر وحصري على شاشتها، كما وتقدم العديد من استديوهات التحليلية لعدد من مباريات السعودية.

وتتكون شبكة قنوات MBC PRO SPORTS ، من قناة أم بي سي سبورت 1 MBC الرياضية PRO SP1 Sport ، وقناة قناة أم بي سي سبورت 2 MBC الرياضية PRO SP2 Sport ، بتقنية hd وتقنية sd ، وقناة ام بي سي سبورت HD1 العالية الجودة ، وقناة قنوات MBC الرياضية PRO SP HD ، حجيث يبلغ عدد قنوات أم بي سي برو سبورت 7 قنوات.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS

هذا وننشر لكم تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS علي قمر النايل سات وقمر العرب سات و قمر اتلانتيك بيرد، وذلك علي الترددات التالية:

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS علي النايل سات

تردد قنوات MBC الرياضية PRO SP HD على قمر النايل سات من السعودية ودول الخليج 11470 راسي ومن شمال افريقيا 11559 راسي.

ترددات قناة ام بى سى الرياضية الجديدة MBC PRO SPORTS :على قمر النايل سات من السعودية ودول الخليج ومصر والمشرق 11470 راسي/عمودي ومن شمال أفريفيا 11559 راسي / 27500.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS علي العرب سات

علي تردد 11919.

تردد قناة ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORTS علي قمر اتلانتك بيرد

على التردد رقم 11470.

اقرأ أيضاً

يمكنكم ضبط تردد قناة أم بي سي برو سبورت فقط بإدخال التردد الصحيح وهو 12341 MHZ- ولابد أن يكون معدل الترميز كالعادة 27500 ، و معامل تصحيح الخطأ 3/4 ، و التعديل 8BSK ويكون النمط DVB-S2|، أفقي H.