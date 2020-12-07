تراند اليوم : اسماء المقبولين في التطبيقي 2020

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اسماء المقبولين في التطبيقي 2020 ،والذين بلغ عددهم 15323 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2020/2021 ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

وأفاد بيان صحافي صادر عن الهيئة بأن المدير العام لـ«التطبيقي» د.علي المضف اعتمد نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة.

ونقل البيان عن عميد القبول والتسجيل بالهيئة د.مشعل المنصوري قوله إنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والديبلوماسيين المستوفين لشروط القبول إضافة إلى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة.

وأوضح المنصوري أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية.

وبين العميد أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الهيئة على الانترنت http:www.paaet.edu.kw.

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