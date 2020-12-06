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تراند اليوم : مسلسل تعال الى عالمي الحلقة 16 .. تعال الى عالمي مسلسل كوري الحلقة 16 مترجمة للعربية

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مشاهدة الحلقة 16 السابعة عشر مترجمة للعربية من مسلسل تعال الى عالمي مترجمة للعربية تعال الى عالمي الحلقه 16 جميع حلقات المسلسل الكوري مسلسل تعال الى عالميمترجمة كاملة تدور قصة المسلسل حول مسلسل درامي كوميدي كوري عن الموظف جيل أوه سول الذي يعمل بشركة منظفات ويلتقي برئيسه جانج سول جيون الذي لا يشبهه في أي شئ وعكسه تماما في الأمور المتعلقة بالنظافة، حيث يعاني جيل أوه سول من رهاب الحشرات والجراثيم.، وفي الاحداث تزهر علاقة رومانسية بين رئيس تنفيذي مهووس بالنظافة وموظفة جديدة يبدو أنها لا تفقه بالنظافة شيئا.

مواقيت عرض و اعادة المسلسل الكوري المتمردات الذي سيعرض الاحد القادم على قناة MBC4

بدل مسلسل لمسة حب

مواقيت العرض :

16:00 الجزائر ، تونس و المغرب

17:00 القاهرة ، ليبيا ، سوريا و السودان

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18:00 ، العراق ، الاردن و لبنان

الاعادة الاولى :

21:00 الجزائر ، تونس و المغرب

22:00 القاهرة ، ليبيا ، سوريا و السودان

23:00 السعودية ، العراق ، الاردن و لبنان

الاعادة الثانية :

07:00 الجزائر ، تونس و المغرب

08:00 القاهرة ، ليبيا ، سوريا و السودان

09:00 السعودية ، العراق ، الاردن و لبنان

الحلقة من هنا

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