تراند اليوم : الهيبه الرد27 HD مسلسل الهيبة الرد 27 الحلقة السابعة والعشرين HD الهيبه الرد الحلقه 27 HD الهيبه الرد الحلقه 27 كاملة

الهيبه الرد27 الهيية الرد الحلقة 27 الهيبة الرد الحلقة السابعة والعشرين الهيبه الرد الحلقه 27 الهيبة الرد الحلقة ٢٧ كاملة مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة ٢٧ الهيبه الرد الحلقه ٢٧ مسلسل الهيبة الرد الحلقة 27 مسلسل الهيبة الرد حلقه 27 الهيبه الرد حلقة 27

في أحداث الهيبة الرد الحلقة 27 تصل رانيا إلى نمر السعيد، وتسئله ماذا يريد منها، ام جبل تفتش في غرفة رانيا في محاولة لايجاد شيئ.

الحزن يسيطر على جبل بعد كشف خيانة رانيا، وأمه تواسيه لكنه يرفض نسيان حزنه.

نمر السعيد يعرف رانيا على جميع رهائنه ويطلب منها الاوراق التي بصمت ام جبل عليها، لكنها تقول له بأنها أحرقتها، فيسئلها إلى أين كانت تهرب وهل سيتمكن من قتل جبل.

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نمر السعيد يتصل بجبل ويبلغه بأن لديه عصام والشابيب ورانيا ، وأن ينزل للساحة ويجمع الناس وان يقول أن نمر السعيد هو المعلم.

ام جبل تطلب منه سحب نمر السعيد وسط ساحة الهيبة والدعس عليه باقدامه.