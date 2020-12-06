الاكثر متابعة اليوم - هذا ما أتمناه منكم بعدما أموت .. ظهور جديد للفنانة منى فاروق صاحبة الفيديو الإباحي مع المخرج خالد…

أطلّت الفنانة المصرية منى فاروق لأوّل مرة في لقاء متلفز بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية التي انتشرت لها مع المخرج خالد يوسف.

وقالت منى فاروق في لقاء مع الإعلامية أميرة بدر ضمن حلقة من برنامج “الترابيزة”، إنّها “طيّبة لدرجة العبط”.

وأضافت مواقف عدة لا تستطيع نسيانها متمنيةً لو كان والدها بجانبها فيها .

وقالت منى فاروق إن حلمها منى فاروق أن يترحّم الناس عليها ويقولوا حينما تموت إنها قدّمت أمور ايجابية.

وأشارت منى فاروق الى أنّها بعد الازمة التي مرّت بها لم يعد عندها ثقة بأحد، وأنها لا تبني علاقات صداقة جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيل شيما الحاج ومنى فاروق اواخر 2019 بكفالة 100 ألف جنيه بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج الشهير خالد يوسف.