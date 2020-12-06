شاهد: فيفي عبده بحالة صحية سيئة "لا تقوى على الحركة"

تصدر اسم الفنانة المصرية فيفي عبده مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها في انستغرام أثارت عبره قلقًا بين محبيها حيث أعلنت تعرضها لأزمة صحية سيئة.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله لم تفصح فيفي عبده عن سبب المرض أو تفاصيل تلك الأزمة لكنها طلبت من محبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وزادت تساؤلات الجمهور عن حالة فيفي عبد الصحية في ظل حالة من القلق خاصة وأنها لم تحضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 التي انطلقت الأربعاء الماضي.

وكان مصدر مقرب من فيفي عبده، أوضح أنها تُجري حاليًا العديد من جلسات العلاج الطبيعي على منطقة الظهر بعد شعورها بآلام حادة.

فيفي عبده قالت في الفيديو الذي نشرته على حسابها في انستغرام: "وحشتوني جدًّا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم.

وطالبت جمهورها بالدعاء لها: "ادعو لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه، بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول".

وأضاف المصدر: "إن فيفي عبده استدعت الطبيب إلى منزلها والذي نقلها إلى المستشفى لإجراء أشعة وفحوصات طبية أثبتت معاناتها من آلام في الفقرات، ليقرر الطبيب بعض العلاجات لها إضافة إلى جلسات العلاج الطبيعي ومنعها من الحركة".

وتابع: " فيفي عبده لا تستطيع التحرك داخل منزلها بالفعل وهو ما جعلها تلجأ لجمهورها بطلب الدعاء، لاسيما وأنها كانت دائمًا ما تظهر في مقاطع فيديو للرقص على بعض الأغاني، لكنها لم تستطيع فعل ذلك حاليًا بأمر الطبيب"، مبينًا أن الجلسات العلاجية ستستغرق قرابة شهرين تعاود بعدها الطبيب لإجراء ذات الفحوصات مجددًا، وذلك بعدما رأى الطبيب استبعاد التدخل الجراحي مؤقتًا.