تراند اليوم : ارطغرل 116 : ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الحلقة 116 مشاهدة قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 116: تعليق جثة كوبيك على قونيا وعودة نويان المغولي ومولد عثمان

قيامة ارطغرل الحلقة 116 بجودة عالية بدون تقطيع تابع لايف اون لاين مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع الحلقة 116 مسلسل ارطغرل 116 سنتعرف من خلال هذه المقالة على مواعيد مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 116 من مجموع حلقات مسلسل ارطغرل 116 المسلسل، والسابعة من الجزء الرابع نوظهر في الحلقة 116 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع نويان المغولي كقائد لجيش يسعى لتدمير الدولة السلوجقية وغزو الاناضول، ويقيم نويان تحالف مع حاكم بيلاجيك للقضاء على ارطغرل ، رغبتاً في الانتقام من ارطغرل على الجراح التي تسبب له بها بمعركة قديمة ، ظن ارطغرل ورجاله فيها أنهم قتلوا نويان.

ويجتمع ارطغرل وتورغت وبامسي وجون ألب مع أحمد الذي يخبرهم بأن الامبراطور أرسل جيشاً كبيراً بهدف احتلال الاناضول ، ويخبرهم بان قائد الجيش المغولى يدعى نويان.

فيستغرب ارطغرل ورجاله ويقول له بامسي " لم يبقى مكان بنويان إلا وقطعه سيفك يا ارطغرل ،كيف نجى ذلك الابليس".فيسأل أريس هل تعرفه فيرد ارطغرل " إن حقده علي كبير، وسيفعل المستحيل للوصول إلي".

ويتحول الصراع في أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 116 ،بعد قتل ارطغرل للخائن سعد الدين كوبيك لقتال شرس وصراع جديد مع الصليبين وتحديداً حاكم بيلاجيك الذي استعان بالامبراطور وطلب جيشاً كبيراً لمواجهة وتخريب سعي ارطغرل لاقامة وطن ودولة جديدة في سوغوت .

ويعود السلطان غياث الدين إلى قونية ، ويتسم عهده بالقوة ، ويتزوج إمرأة وينجب منها ثلاثة أبناء ، ويبدأ بالتجهز لصراع جديد مع المغول الذين يبدأون السعي للتوسع في الاناضول ، ودخول سيفاس.

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وايضـاً ستشهـد الحلقـة اقـوى مشهد وهو تعلـيق سعد الدين على بوابـة قونيا وسحل جسده المشؤوم في القصـر.

وتضع حليمة زوجة ارطغرل مولودها الثالث عثمان إبن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويترافق ذلك مع عودة وسعي المغول لإحتلال الاناضول من خلال جيش مغولي كبير يقوده نويان.

وتقول حليمة زوجة أرطغرل أثناء مخاضها " من كان يتصور أن السلطانة حليمة التي تشتت أمام العديد من المصائب ستكون زوجة السيد ارطغرل صاحب السمعة الحسنة والمجد ،ويحبها ويتزوجها، أنها ستعطيه ثلاثة أبناء".

وفي الحلقة 116 الأم هايماه تبشر أرطغرل بولده عثمان وتضعه بين يديه فيقول ارطغرل " ما شاء الله أي إبن مبارك هذا ؟ أيها الابن .. الابن السيد.. الابن المبارك ".

ويقول ارطغرل في أذن طفله عثمان " ليكن دليلك الوحيد هو القرأن وسنة نبينا صاحب الاسم المجيد".