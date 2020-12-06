تراند اليوم : زوجة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والسبب!!!

القاهرة - الخليج 365

تصدرت زوجة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" منصات التواصل الإجتماعى، بعد ظهورها الأخير بجوار زوجها.

ظهور زوجة محمد السيدة "ماغي محمد صادق" بلباسها المحتشم عرضها لموجة من التعليقات "الغير لائقة"، لكن الجماهير العاشقة لصلاح وعائلته لم تتوان لحظة عن الرد والدفاع عن "أم مكة" (اللقب الذي اطلق على زوجة محمد صلاح) ضد موجة السخرية فانفجرت موجة أقوى على تويتر.

أحد المغردين قال:"كل ما أشوف تعليقات الناس على صور مرات محمد صلاح الواحد بيزعل جدا نكون بالتافه ديه".

على الرغم من تتبع المصريين لمعرفة أخبار أسرة اللاعب الشهير محمد صلاح ومعرفة حياته الخاصة، إلا أنه حرص على عدم ظهور أبنته مكة وزوجته في المجال الإعلامي باعتبارهم ضمن حياته الخاصة التي لا ينبغي التدخل بها.

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